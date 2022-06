Detectan más casos de VIH

El 73 por ciento de las mujeres que viven con VIH son amas de casa que fueron contagiadas por sus esposos, en la región centro se han detectado 3 casos de este tipo entre pacientes de 18 a 45 años de edad.

La epidemióloga del Hospital Amparo Pape de Benavides, Elvira Riojas, indicó que el sector salud ha tratado la enfermedad desde hace 30 años cuando se detectaba más en las trabajadoras sexuales o mujeres que tenían múltiples parejas o sexo casual.

"Ahora ese sector se cuida más gracias a la educación y el uso del preservativo, se hacen la prueba más seguido porque saben que están en riesgo de contagio, es por eso que este tipo de población de riesgo ya no se presenta tanto"

Al contrario de una mujer que está casada o tiene a su pareja y que debido a la confianza y amor que le tienen, no sospecha que tiene más parejas sexuales, y que además no se cuidan.

Señaló, eso es una forma de violencia contra la mujer porque como persona se tiene el derecho de exigir la salud sexual y pedir usar el preservativo para evitar una transmisión sexual o quedar embarazadas.

"No hay ninguna manera de estar cien por ciento seguro que la pareja solamente tiene relaciones con su novia o esposa, y si el hombre lo hace pero por cierto motivo no lo dice, al menos usar el preservativo para evitar este tipo de cosas, después de la infección ya no hay vuelta para atrás".