Detiene ambulantaje el Centro Histórico

Mientras no se tenga un Mercado Popular no se podrá ordenar el tema de los ambulantes en Monclova y no se podrá avanzar en el programa del Centro Histórico de la ciudad, así lo indicó la directora de este proyecto.

Lucy Garza señaló que se requiere un ordenamiento en el primer cuadro de la ciudad para seguir avanzando en el proyecto, por lo que se requiere un Mercado Popular para reubicar a todos los comerciantes de la zona centro.

Señaló que mientras que no se cuente con este espacio, no se puede avanzar, porque no se tiene un lugar para poner a los comerciantes que ocupan las banquetas en el primer cuadro de la ciudad.

"Este ordenamiento abre un abanico de oportunidades a lo económico, lo bien establecido, a lo cultural, a lo turístico, a lo histórico, y ahorita no se puede hacer eso hasta que no haya un Mercado Popular para dar ese orden a todo el comercio informal, porque si los quitas de una calle y los pasas a otra va a pasar lo mismo".

Señaló que esto depende del ayuntamiento que cuente con terrenos para poder reubicarlos, pero también se tiene que ver el tema como transporte, la instalación de tiendas anclas para ayudar a los comerciantes y generar un área de actividad económica.

"Se requiere de todo un proyecto de logística, ver piezas claves, y poder ayudarlos porque no los vas a meter en un lugar y después los vayas a abandonar, tiene que ser una tienda ancla para poder llevar una economía más fructífera a ellos mismos", indicó.