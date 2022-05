Detienen a acosador

La dirección de Seguridad Pública llevó a cabo la detención de una persona que es acusado de hostigar y acosar constantemente a estudiantes del Centro de Estudios Universitarios de Coahuila, además se reforzará la vigilancia en las inmediaciones del plantel para evitar que las jóvenes sean víctimas de acoso.

Raúl Alcocer Cruz, Director de Seguridad Pública indicó que elementos de la corporación lograron la detención de esta persona que había sido señalada por el acoso que cometía en contra de alumnas y docentes del plantel.

Señaló que ya se había registrado varías quejas, sin embargo no se había logrado detectar a la persona, sin embargo el pasado jueves los policías que circulaban por el primer cuadro de la ciudad, detectaron a esta persona que ingresaba a un bar abandonado que esta a sólo unos cuantos metros del plantel.

Tras la identificación de la persona por parte de docentes, se procedió a su detención, pero no fue consignado debido a que no existe una denuncia formal, además de no ser detenido en flagrancia.

Señaló que tras algunas horas de arresto fue puesto en libertad, sin embargo, la dirección de Seguridad Pública estableció el compromiso de reforzar la vigilancia en este lugar para evitar que esta persona agreda a las alumnas.

De acuerdo a la información, ha realizado actos de tocamiento a las estudiantes, pero si se ha insinuado, ha acosado verbalmente e intimidado a las jóvenes, quienes al verlo deciden alejarse.