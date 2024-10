Jueza María Inés Hernández declina a proceso de tómbola judicial

La jueza María Inés Hernández Compean, del Juzgado Cuarto en Monclova, Coahuila, ha decidido declinar su participación en el proceso de tómbola judicial que elegirá a magistrados y jueces para 2025. Esta decisión surge después de que el juzgado cuarto fuera incluido en la región centro de Coahuila para este proceso.

La jueza Hernández Compean expresó sus razones para declinar, destacando la pérdida de independencia en la toma de decisiones. "Yo voy a declinar porque ya no van a ser las circunstancias en las que yo decidí iniciar en esta carrera judicial. Ya no habrá una total independencia porque a partir de septiembre inicia las funciones del tribunal disciplinario, lo que significa que mi labor como jueza al dictar resoluciones ya no van a ser totalmente libres porque voy a estar pensando en qué asunto puedo era incomodar al gobierno que me pueda poner a mí en riesgo de que me inicie un proceso de responsabilidad".

Esta declaración refleja la preocupación de la jueza Hernández Compean por la autonomía y la independencia del poder judicial en la región. Su declinación al proceso de tómbola judicial genera un debate sobre la influencia del Tribunal Disciplinario en la independencia de los jueces y magistrados.

La decisión de la jueza Hernández Compean pone en evidencia la necesidad de revisar la reforma judicial y garantizar que los jueces y magistrados puedan ejercer su función sin presiones políticas ni riesgos para su carrera.