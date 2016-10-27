Detienen al “diablo” afuera del Conalep

El coronel Victorino Reséndiz invitó a los padres de familia que se hagan responsables de sus hijos pequeños, si quieren salir a pedir dulces En vísperas de los festejos de Halloween y de la psicosis que se ha creado por hombres enmascarados, el pasado martes la Policía Municipal detuvo a un estudiante que traía una máscara de diablo afuera de la preparatoria Conalep y estaba asustando a sus compañeros. “Es un poco irresponsable que las personas busquen ponerse una máscara en estos días, cuando aún no es el festejo y cuando el miedo de la gente que desconoce la realidad está a todo lo que da, creo que a la edad de bachillerato saben las consecuencias de sus actos y hacerlo nada más para divertirse es peligroso porque le pudieron haber dado un mal golpe”. Señaló que en los festejos del “Día de Brujas” que tradicionalmente se festeja aquí pidiendo dulces en las calles, se va a tener mucha tolerancia con la ciudadanía y que la policía solo se va a limitar a detener cuando sea realmente necesario. “A como vemos las cosas, creo que tendremos una noche de Halloween muy agitada, esperemos que solamente sea por sustos y no porque se consoliden robos o agresiones de personas que se aprovechan de que traen una máscara”. Invitó a los padres de familia a que se hagan responsables de sus hijos pequeños si quieren salir a pedir dulces, y a que sus hijos adolescentes que hablen con ellos y les expliquen que no deben de hacer cosas buenas que parecen malas para que no haya consecuencias graves. Al finalizar expresó que al estudiante lo detuvieron y se lo entregaron a sus padres.