Detona divorcios la situación de Ahmsa

La situación actual de Altos Hornos de México ha detonado los casos de violencia en el hogar así como las solicitudes de divorcio y pensión alimenticia, informó Sandra de Luna titular de COROVVI.

En la dependencia estamos muy preocupadas por la situación de la falta de recursos que viven muchas familias porque poco a poco los números de solicitudes de ingreso a los refugios están aumentando, normalmente llegan 14 mujeres pero esperamos que esta cifra se incremente hasta 80.

Dijo que muchas mujeres están dispuestas a soportar las agresiones físicas y verbales con tal de que su pareja siga manteniéndolas a ellas y a sus hijos, lo cual genera en ellas el síndrome de indefensión y de la mujer maltratada, pues ya ni siquiera buscan el salir de ahí y en muchos de los casos espera la muerte con tal de que se termine lo que viven en el hogar.

La titular del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar mencionó que las solicitudes de divorcios y pensiones alimenticias han comenzado a incrementarse, lo anterior como parte del fenómeno generado por la falta de salario en la empresa Altos Hornos de México.

"Muchas de las mujeres que llegan con nosotros ya no tienen forma de reaccionar ante la violencia que viven y la han normalizado, nos cuentan que sus parejas se han tornado violentos porque no tiene trabajo y no perciben un sueldo y este coraje lo desquitan con ella lo cual no puede seguir suscitándose".

Sandra de Luna mencionó también que en Coahuila se tiene el cuarto lugar de llamadas al 911 a causa de la violencia intrafamiliar, por lo que es muy necesario contar con recursos para aperturar más recursos y de esa forma brindar protección a las mujeres y sus hijos.