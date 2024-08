Develan rostro del Capitán Domínguez

Una gran sorpresa recibieron familiares del Capitán Miguel Domínguez quien fue homenajeado por sus 35 años de servicio a la corporación, pero sobre todo por su homenaje póstumo de develar una pintura con su rostro en la Central de Bomberos.

Nataly Domínguez, destacó que aún está triste por la partida de su padre, pero el orgullo que siente de que él haya sido su padre, le da felicidad.

Miguel comenzó desde chico en la academia de bomberos, ahí conoció a su esposa y su ambiente familiar siempre fue rodeado por actividades en los bomberos.

Nataly dijo que ella y sus dos hermanas ahí crecieron en la Central de Bomberos y hoy que su padre ya no está se siente totalmente orgullosa de él.

Pues aún en vida se acercaban a ella personas para preguntarle si su padre era Miguel y al responderles que sí, venían una serie de halagos hacia su persona destacando su don de servicio y apoyo a sus semejantes.

"Tengo abierta su red social y público para que no lo olviden y sus compañeros y otras personas me llenan de satisfacción, pues comentan anécdotas que me hacen sentir muy feliz", comentó.

El legado de su padre de amar a los Bomberos será para los nietos, tuvo 10 nietos, la mayor tiene 10 años y los otros son más pequeños.