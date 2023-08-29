Devuelven de Nuevo León a obreros liosos

Trabajadores de la región centro desaprovechan la oportunidad de tener buena empleo en Nuevo León, pues los primeros en ser contratados por constructoras, se enfrascaron en una pelea luego de ingerir bebidas alcohólicas y fueron regresados a la región centro.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson Yribarren, informó que hay personas que hacen hasta lo imposible para salir adelante, sacrificando tiempo, empleos o familias para buscar algo mejor y aventurarse al trabajo temporal para el proyecto de la presa El Chuchillo.

Pero también hay quienes logran conseguir un empleo con buena paga y lo dejan ir como si nada, este fue el caso de los pocos soldadores, paileros, ayudantes y tuberos que fueron contratados por constructoras en Monterrey.

Les ofrecieron 10 mil y 8 mil pesos por semana, además de mil 300 pesos de viáticos, al recibir el dinero de los viáticos lo primero que hicieron fue comprarse bebidas embriagantes, el calor de las copas hizo que se enfrascaran en una pelea y la constructora optara por prescindir de sus servicios.

“Han tenido detalles porque empezaron a tomar y se pelearon, hubo algunas cosas, pero también están conformes con el resto del personal. Es por eso que le pedimos a las personas que sean serias y aprovechen la oportunidad porque esto no es un juego”.

Así mismo, hubo otros interesados en irse a trabajar pero ponían trabas para subirse al camión que salía desde la CMIC, e incluso unos querían que se ajustaran a sus horarios y días.

“Unos no se fueron porque no estaba la esposa, porque iban a esperar un pago, y más comentarios, no se creen que haya buena paga en Monterrey y toman otras decisiones cuando siguen muchas vacantes disponibles”