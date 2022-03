Diana Salazar; una mujer como pocas

Una de las mujeres más reconocidas en Monclova y la Región es Diana Salazar; presidenta de la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos, que hoy pese a enfrentar la lucha contra el cáncer de mama, sigue siendo optimista y sigue pensando siempre en el prójimo.

“Estoy agradecida con Dios por haberme elegido a mí, para enviarme esta bendición, que yo recibo y acepto y que trataré con amor”.

¿Qué significa para ti ser mujer?

Ser mujer significa lo más hermoso, me gusta ser mujer, volvería a ser mujer porque sacamos fuerzas de donde sea para salir adelante, ese fue mi caso, no digo que el hombre no sea fuerte, pro hemos demostrado fortaleza desde el momento de ser madres, con todo y lo que conlleva al sexo femenino me encanta ser mujer, y hablo por las trasformaciones, el periodo, el cambio del cuerpo.

¿Cómo vez la posición de la mujer en la actualidad?

Hay un gran avance, se nos abren más espacios, somos más competitivas, la equidad de género va en favor de la mujer, a mí me tocó el tiempo en que el hombre iba a adelante y la mujer atrás en proyectos, en lo laboral en todo, creo que vamos a la par.

Hace exactamente un año la historia era diferente, Periódico La Voz publicó un especial del Día Internacional de la Mujer donde Diana Salazar era la heroína de la historia al estar en apoyo constante con Yulisa Borrego Estrada, Jazmín Armendáriz y Viviana Moreno, tres mujer que enfrentaban la lucha contra el cáncer. Lamentablemente dos de ellas fallecieron.

Fue la fortaleza de tres mujeres que estaban luchando contra el cáncer.

Yo era la fortaleza de mí grupo de guerreras pero en realidad, la fortaleza eran ellas porque sin saber, ellas me estaban preparando para que un año después yo enfrentará la misma batalla, con todas las enseñanzas, la fortaleza de ellas es con lo que enfrentó este bendito cáncer.

¿Cómo ha sido el proceso?

En un principio fue un golpe duro, cuando me sentí la bolita sentí que Dios me avisaba que me atendiera, era difícil de detectar y lo hice en diciembre, sentí el mundo encima.

Lo más difícil de todo.

Cuando llegó a casa a decirles a sus hijas sobre el cáncer y verlas quebrarse, en ese momento se activó un escudo.

Le dije al cáncer hasta aquí esto es entre tú y yo, solos, pero con mi familia no te metas, he sido una mamá dura y protectora, siempre les he dicho que yo me los puedo tragar pero nada ni nadie más me los puede tocar, ahí entró mí fuerza.

Diana ha enfrentado muchas fobias, ha sido difícil, procesos que no quería enfrentar, agujas, maquinas, hiospitales le asustan y los ha enfrentado, pero ha sido Dios quien la hace fuerte y quien la lleva de la mano en este camino.

El cáncer no es la muerte.

No han sido cientos de llamadas las que ha recibido, han sido miles, inbox, whtsapp, de gente que ni siquiera la conoce, pero que se enteraban cuando hacía alguna actividad o apoyaba a la gente.

Lo que Dios está haciendo en mí, él quiere que en vida yo disfrute y vea a toda la gente que me quiere, han sido muestras de cariño de solidaridad, es algo sorprendente, es una enseñanza.

No es algo triste, una tragedia, simplemente entiende que Dios se lo mandó y que saldrá victoriosa de esto para brindar testimonio, para brindar fortaleza a más personas.