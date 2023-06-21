DIF y Club Rotario

Club Rotario Monclova en coordinación con DIF Municipal, hicieron entrega de 27 prótesis mamarias durante un evento en el que estuvieron presentes, representantes del Club Rotario, el alcalde doctor Mario Dávila y la primera dama, doctora Leticia Carrillo Acevedo, presidenta honoraria de DIF Monclova.

1 / 2 ‘No están solas, estamos con ustedes en su lucha’ fue el mensaje que envió la primera dama de Monclova a mujeres que están enfrentando el cáncer o que están en recuperación. 2 / 2 prótesis mamarias fueron entregadas por Club Rotario Monclova y la presidenta honoraria del DIF Monclova, doctora Leticia Carrillo Acevedo. ❮❯

La primera dama dio la bienvenida a integrantes del Club Rotario de Monclova, presidentes ingeniero Juan José Campos Lerma y Doris Carmona de Campos; secretarios doctor Oscar Mario Medina y Olguita Lozano de Medina; tesoreros CP Javier Guerra Rodríguez y Abigail Lozano de Guerra, así como a las damas de dicho Club.

También dio un afectuoso saludo a las mujeres beneficiarias de este apoyo, quienes agradecieron este importante apoyo el cual les ayudara a mejorar su autoestima y les brindara una mejor calidad de vida.

Cabe mencionar que en DIF Monclova se trabaja con visión solidaria y de empatía con los grupos que atraviesan por una situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama.

La primera dama de Monclova, doctora Leticia Carrillo, refrendó su solidaridad a las mujeres que enfrentan cáncer de mama y les aseguró que no están solas en esta lucha porque cuentan con el apoyo institucional del DIF y de Club Rotario con quien se ha logrado crear una sinergia en apoyo de los grupos vulnerables.