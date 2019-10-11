“Difícil a año pero AHMSA sigue”

El Director General de Altos Hornos de México señaló que la empresa está saliendo adelante a pesar de la difícil situación que se presenta durante este año y confía que en 2020 se tenga un panorama más definido y aclaró que más que una venta, AHMSA busca mecanismo para capitalizarse.

Ante los rumores sobre la venta de Altos Hornos, Luis Zamudio Miechielsen señaló que han sido comentarios sin fundamento, y señaló que ante estas situaciones la empresa siempre ha buscado socios o capitalizarse de alguna manera, sin embargo no precisó más, al señalar que eso lo ve el Consejo de Administración.

Luis Zamudio Miechielsen, Director General de AHMSA.

Señaló que la empresa se mantiene estable y actualmente tiene una producción de 300 mil toneladas mensuales, que les permite continuar con el trabajo, a pesar de la situación que existe en el mercado.

Mencionó que el 2019 ha sido un año difícil, y no sólo por el congelamiento de las cuentas de la empresa, sino que se conjugaron una serie de factores como la medida 232 impuesta por Estados Unidos a principios del año, la caída del mercado, los precios bajos del acero y es algo que impacta a toda la industria del acero.

Aludió este fenómeno al arranque del sexenio en México, pero confían que el próximo año se tenga un panorama más definido.

Luis Zamudio señaló que han recurrido a financiamientos que le permiten continuar con la operatividad, y los contratos que se han logrado, como el de Caterpillar, contribuyen a que mejore la situación de la empresa.

Indicó que por el momento las inversiones se mantendrán suspendidas, pero garantizó que no se afectará a los trabajadores.

“Ha sido un año difícil pero esperamos que el año que esté más definido todo, pero se han logrado mantener los empleos que es prioridad para el Licenciado (Alonso) Ancira, ahorita ya estamos listo para el cierre del año con pago de aguinaldos y todo y queremos agradecer a los trabajadores, clientes a los proveedores, ya que entre todos hemos sacado adelante esta situación”, indicó.