Difícil acabar Outsourcing

El registro de las empresas y microempresas prestadoras de servicios especializados ante la Secretaría del Trabajo Federal, puede demorarse porque dentro de las exigencias destaca que los empresarios se encuentren al corriente en obligaciones fiscales y las patronales ante Infonavit e IMSS.

Así lo señaló el empresario Carlos Elizondo Delgado, y agregó: "En el caso particular de la región están batallando porque no se encuentran al corriente por cuestiones económicas al enfrentar retrasos en sus pagos por parte de las empresas donde han prestado sus servicios, lo que conlleva a una cadena de retrasos de las subcontratistas en sus obligaciones"

La Secretaría de Trabajo, según el empresario, lo que busca es que se encuentren al corriente en el pago de sus impuestos, que la gente que labora con ellos, estén debidamente inscritas ante las instituciones como el IMSS, cumpliendo así los compromisos que la Ley determina como obligatorios con los trabajadores.

Elizondo Delgado, expuso que según el estudio que dice el gobierno tener, es que no se reportaba el salario completo como supuestamente se le debería de pagar.

Precisó que empresas con las que ellos laboran, les exigieron el registro, procediendo a registrarse vía internet y el sistema va indicando si es lo correcto o no, sin embargo, se encuentran con que hay que estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

"Si no lo hay, el sistema de registro ya no te permite avanzar, no es posible continuar dado que tienen cuotas patronales pendientes por liquidar ante el IMSS, SAT e Infonavit"

Indicando que, aunque esté en convenio de pago en parcialidades no pueden avanzar en la plataforma. Lamentó a la vez que la situación económica que se registra en algunas empresas de la región que las ha llevado a una reactivación gradual de ahí los convenios, luego de la situación de la pandemia y la repercusión generada.