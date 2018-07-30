Difícil la vida del adulto mayor

El cabello blanco y las arrugas en el rostro reflejan la experiencia, son adultos mayores que a paso lento y cansado buscan la forma de subsistir, a pesar de las dificultades físicas Gregorio, Mauricio y Pedro se esfuerzan día a día trabajando por necesidad, no cuentan con una pensión o la que tienen no es suficiente para cubrir el gasto del hogar.

Duplicar los apoyos económicos a los adultos mayores como lo propuso Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, es la mejor noticia para ellos, contemplan una apoyo de mil 200 pesos mensuales para los adultos mayores.

Actualmente son 580 pesos al mes lo que los adultos mayores reciben a través del programa 65 y Más, anhelan con ansias que el incremento prometido por el próximo presidente suceda, pero mientras esto no ocurra el apoyo sigue siendo insuficiente.

Pedro Rivas tiene 74 años de edad, tiene un empleo sin contrato porque es pensionado, trabaja como empacador en un centro comercial, todos los días de la semana acude a trabajar, a veces no junta ni los 100 pesos.

Así es el caso de Gregorio Peña Rodríguez de 84 años de edad, recuerda sus primeros trabajos como si fuera ayer, fue chofer en Frausto ejido del municipio de Ramos Arizpe, después hizo caminos vecinales en Ocampo, nunca tuvo un trabajo en el que estuviera afiliado al Seguro Social.

No tiene pensión pero sí el apoyo del gobierno de mil 150 pesos cada dos meses, su cuerpo está agotado, sus manos no tienen fuerza, su vista es borrosa no es lo mismo que hace 50 años.

Para tener dinero y pagar la renta, agua, luz y comprar alimentos para él y su esposa, pausadamente hace bases de madera para camas, realiza una por semana y después, si consigue cliente, la vende en 900 pesos.

Su hijo lo ayudaba económicamente para que ya no trabajara, le llevaba carnes frías por lo menos cada semana, pero debido a una enfermedad en el hígado murió hace menos de un año, a trabajar y a conseguir tarimas de madera con las que construye las bases en el porche de su vivienda en la calle Federico Luna 1917 de la colonia Asturias.

Mauricio Torres recibe una pensión que no llega ni a los 2 mil pesos, ya pensionado trabajaba para salir adelante, hacía de todo, un día trabajando como albañil sufrió un accidente y desde entonces no puede trabajar. Vive solo, su último trabajo fue como velador donde tenía el sueldo mínimo por eso hoy tiene una pensión muy baja.

“Nunca me faltaban carnes frías, él era el que me las traía, ahora ya no hay carne, puros frijolitos pero gracias a Dios nunca falta que comer”, comentó don Gregorio quien se esforzaba por cortar pedazos de madera.

Existen otros casos como el de Mauricio Torres que recibe una pensión que no llega ni a los 2 mil pesos, ya pensionado trabajaba para salir adelante, hacía de todo, un día trabajando como albañil sufrió un accidente y desde entonces no puede trabajar.

Mauricio Torres vive solo, su último trabajo fue como velador donde tenía el sueldo mínimo por eso hoy tiene una pensión muy baja.

Antes no faltaba el dinero, tenía su pensión pero aparte trabajaba en lo que fuera, se sentía fuerte y le gustaba trabajar, hasta que en una ocasión mientras trabajaba de albañil se cayó y se quebró una rodilla.

Ahora camina tomado de una andadera, su rodilla no quedó igual y eso le impide seguir trabajando para tener más ingreso, los casi 2 mil pesos de pensión tiene que administrarla bien para pagar los servicios básicos y sus alimentos.

Pedro Rivas tiene 74 años de edad, tiene un empleo sin contrato porque es pensionado, trabaja como empacador en un centro comercial y las propinas de los clientes es su pago.

Al igual que Mauricio, cuenta con una pensión de 2 mil pesos, aunque sus hijos ya no dependen de él, su esposa sí y tiene una discapacidad.

Se expone a las condiciones del clima, altas temperaturas que rebasan los 50 grados centígrados, los adultos mayores son más propensos a deshidratarse, exponerse a cualquier cosa que pudiera pasar mientras llega a su trabajo.

Se esfuerzan día a día trabajando por necesidad.

Todos los días de la semana acude a trabajar, los días en que logra reunir un mayor número de propinas son los viernes, sábados y domingos, el resto de la semana está muy tranquilo y a veces no junta ni los 100 pesos.

Con su pensión y lo que gana como empacador comprar alimentos y paga servicios básicos como el agua, gas, luz, sin tomar en cuenta los problemas de salud que pudieran presentarse y la compra de medicamentos.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo advierten que en México 30.6 por ciento de los adultos mayores de 65 años viven en la pobreza, el 55.3 por ciento de las personas de la tercera edad no tienen acceso a una pensión ni reciben un salario en el país.

Únicamente el 18.8 por ciento de las personas cuenta con una pensión, 1.8 por ciento con una pensión y un salario y el 24.1 por ciento recibe solo salario.