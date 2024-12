Difieren audiencia al no acudir las víctimas

Dos víctimas "se desaparecen" de proceso penal, tanto la asesoría jurídica como la defensa del acusado los han buscado para poder llegar a un acuerdo reparatorio, el cual se daría sin que ellos estén presentes en la próxima audiencia.

Bajo la causa penal 1548/2022 se realizó la audiencia intermedia que se sigue por el delito de daños culposos agravados que se sigue en contra de Jesús Aldair "N". En este caso son cuatro las víctimas, los hombres Juan Emanuel, Luis Fernando y Jonathan y Reina Isabel "N", siendo éstos dos los que no se han presentado en las últimas audiencias.

La defensa del acusado informó que esas víctimas tenían un abogado particular pero no han comparecido desde hace tiempo y no se había designado a un defensor público, por lo que se realizó la audiencia sin ellos y solo serían notificados.

El Juez aceptó la petición de la defensa de diferir la audiencia con el fin de llegar a un acuerdo reparatorio entre las partes, la cual constará de 6 mil pesos aproximadamente, dos mil pesos por mes, por lo que la siguiente audiencia se retomará el 7 de enero del 2025 a las 9:30 horas.