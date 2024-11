Discrimina maestra a alumna de quinto

"No me saca al recreo, me grita, me dice muchas cosas", fueron las palabras de Miranda una niña que sufre discriminación por parte de su maestra de quinto año, Iris, quien hizo que la cambiaran a un Centro de Atención Múltiple.

A pesar de ver la condición que padece la menor, la profesora le gritaba, le ponía ejercicios que su discapacidad le impedía hacer y la dejaba dentro del aula totalmente sola, además de hacer que el director del plantel la canalizara al CAM 16.

María Antonia Hernández, abuela de la menor, denunció lo anterior, señalando que no entiende porque hasta ahora que Miranda pasó a quinto año con la maestra Iris, los directivos de la escuela Benito Juárez deciden moverla para un centro especial.

Ella padece Parálisis Cerebral Infantil, sin embargo, sus primeros años de estudio los ha realizado en la escuela primaria mencionada, y fue hasta pasar a quinto que empezaron sus traumas que la han llevado a no parar el llanto e incluso sentir el desaire de sus propios compañeritos.

"Eso es una discriminación que le están haciendo a la niña porque ella venía ya muy tristecita y porque los niños ya no jugaban con ella", dijo.

El argumento que le dieron es que el cambio a un centro especial se debió a las faltas de la menor, pero no consideraron que eso de debió a que Miranda ya no quería ir a clases por los maltratos de la docente.

"Ahora en quinto todos los días lloraba cuando iba a la escuela por el miedo de encontrarse con su maestra pues ella dice que la ponía hacer cosas que ella no podía, que le gritaba, y que la dejaba dentro del salón, nunca había llorado como en este ciclo, con la maestra del año pasado la sacaba al recreo y ahora esta no", indicó.

Señaló que varios niños también comentaron que la profesora la dejaba en el aula, lo que considera una discriminación, falta de empatía e inclusión. Este caso ocurrió en el municipio de Nadadores, pero la abuela lo da a conocer para que trascienda y que autoridades de la SEP hagan algo al respecto.