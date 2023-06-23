Discriminan a hijos de obreros

La Universidad Autónoma del Noreste (UANE) discrimina a sus alumnos, impidiendo que ingresen a la cafetería a consumir alimentos, si no los adquieren en el establecimiento de la escuela y los obliga a comer en el sol a altas temperaturas.

Héctor García Rodríguez, representante de los obreros y enlace municipal, denunció estos abusos cometidos en contra de los estudiantes de la institución, que no sólo realiza cobros excesivos sino que discrimina a los estudiantes.

Señaló que se han recibido varias quejas de los trabajadores debido al abuso que se comete en contra de los estudiantes.

Mencionó que ha sido una serie de abusos como cobros excesivos, obligar a los alumnos a pagar por cursos que no van con la carrera y en caso de no cubrir el pago no se les otorga el título.

Pero señaló que la principal queja es por la discriminación que sufren algunos alumnos en la institución, al no permitirles ingresar a la cafetería a ingerir sus alimentos si no compran en la escuela.

Indicó que esto se presenta con los hijos de los obreros y la gente en general, mucha gente que se ha visto en dificultades, y no tiene dinero para comprar alimentos en la institución y para ahorrar dinero lleva su lonche a la escuela, pero no dejan que los consuman dentro de la cafetería.

“La escuela toma la postura que si no compras los alimentos ahí no dejan que entres, por lo que tienen que consumir tu comida en el sol, con altas temperaturas, la escuela debe de ser más empática con los estudiantes”.

Mencionó que la situación de los obreros es complicada por la falta de pago de la empresa, en donde están conscientes que tienen que pagar las colegiaturas, pero señaló que deben de apoyar a los estudiantes con este tipo de temas y no incurrir en actos de discriminación.