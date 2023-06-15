Discriminan a niña autista

Por padecer autismo la pequeña Azenet ha sido discriminada durante todo el ciclo escolar y la gota que derramó el vaso fue que la dejaron fuera de la fotografía de graduación así como de diversas actividades que se dieron durante el ciclo escolar en el jardín de niños María Guadalupe Mendoza Berrueto ubicado en la colonia Hipódromo.

Fue la madre de la pequeña quien denunció esta situación cansada de la discriminación que vive su hija, quien incluso no fue atendida de forma adecuada no solo por su maestra de grupo sino por los especialistas de educación especial.

1 / 2 Los padres de la menor se dijeron molestos ya que aseguran que la docente no tiene vocación ni mucho menos trabaja como debe de ser con los niños con discapacidad. 2 / 2 ❮❯

La señora Elizabeth Rodríguez dijo que como madre sufre al ver cómo su hija que cursa actualmente el tercer grado de preescolar no es incluida en las actividades escolares, aun cuando ella ha fungido como "maestra sombra" permaneciendo en el plantel y en el salón de clase para apoyar a la docente de su hija.

Mencionó que la pequeña Azenet no fue incluida en actividades donde tenían que ir disfrazados, presentación de canto y declamación ya que tiene problemas de lenguaje, además el que la niña no fuera tomada en cuenta para la fotografía de fin de cursos ya fue demasiado.

“Cuando le comenté a la maestra Alicia Vergara todas estas irregularidades, ella se concretó a decir que era yo la que no estaba atenta a las indicaciones y que no daba respuesta a las peticiones que el jardín realizaba, pero es ella quien nunca me incluyó a los grupos de whastapp y quien no me dabas las indicaciones adecuadas, a tal grado que en por lo menos tres ocasiones llevé a mi hija a la escuela sin saber que no había clases”.

Mencionó que no solo su hija ha sufrido la desatención de la docente, pues también han dejado pasar casos que debieron haberse atendido y a los que ni siquiera les pusieron la atención debida.