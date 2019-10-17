Disfrutan de cine en ‘pedales’

Cerca de 200 ciudadanos disfrutaron la noche de este lunes, de la agradable experiencia de ver cine al aire libre. Esto se logró gracias al Cine Móvil ‘Toto’ que recorre el País, correspondiendo una fecha para Monclova dentro de la agenda ‘Girando por el Norte’.

La cita fue en la Plaza Aldama teniendo como marco el histórico Museo Coahuila-Texas donde las familias pudieron apreciar la película que eligieron y la cual fue posible observar gracias al ‘pedaleo’ de voluntarios.

Bárbara Izaguirre coordinadora del departamento de Arte y Cultura, destacó que fue una gran asistencia y se logró el objetivo que es transmitir cine de manera ecológica, reunir a las familias y llevar un sano entretenimiento a los ciudadanos.

‘Estamos muy contentos de que tomen en cuenta a Monclova, una ciudad donde los habitantes saben apreciar el arte, les gusta mucho la cultura y siempre participan en los eventos a los cuales convoca el Ayuntamiento’ destacó la funcionaria.

Agregó que se otorgaron todas las facilidades para la realización de la proyección de la película inclusive se atendió muy bien a los asistentes quienes pudieron disfrutar de una excelente producción de cine al aire libre.