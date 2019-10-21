Disfrutan de show de payasos en Gutiérrez

Súper Gutiérrez festejó su 47 aniversario con un espectáculo de payasos organizado especialmente para los pequeños del hogar, así mismo se partió el pastel y repartieron platillos a niños y adultos, quienes no pararon de reír por más de una hora en cada broma que hacían los invitados.

Los pequeños del hogar hacían lo posible por ganar los premios.

El evento se llevó a cabo a las 18:30 horas en Súper Gutiérrez Sidermex donde el espectáculo de payasos The Canutos hizo acto de presencia, los cuatro payasos realizaron diversos juegos con los niños y niñas presentes, como bailar diversos ritmos y una pasarela de modelaje, además de contar chistes y hacer retas de break dance.

Los adultos no pararon de reír durante todo el espectáculo ante las ocurrencias de los payasos, las amas de casa aplaudían a los niños que se atrevían a hacer los desafíos y gritaban cada vez que un menor hacía algo divertido. Los invitados obsequiaron diversos artículos a los pequeños del hogar como globos, pelotas, juegos de maquillaje para niñas, paletas, entre otros.

Al finalizar el acto, trabajadores de Súper Gutiérrez hicieron una fila para los niños y les regalaron un rico platillo como un pedazo de pastel. Una vez más, la familia Gutiérrez agradeció a los clientes su preferencia mediante actividades este mes de octubre, destacaron que seguirán las sorpresas e invitaron a las personas a seguir adquiriendo los productos con los mejores precios.