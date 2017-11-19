Disfrutan último día vuelo anclado

Cientos de monclovenses y visitantes de los municipios cercanos se dieron cita desde temprana hora en las instalaciones de la unidad deportiva Nora Leticia Rocha para disfrutar de los vuelos anclados que OCV Monclova trajo a la localidad y continuarán el día de hoy.

Las fechas que se abrieron en esta ciudad ante la demanda que se tuvo en el Festival del Globo 2017 fueron un éxito con una excelente respuesta de la población, ya que en los primeros dos días fueron más de 300 personas las que pudieron disfrutar de la experiencia de los vuelos anclados.

Gerardo Alonso Aguilar, gerente de Promoción de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monclova señaló que la actividad ha tenido un éxito, con lo que se demuestra que este festival se ha colocado en la preferencia de la población de la región Centro.

Durante la mañana de ayer se tuvo un retraso para arrancar los vuelos, ya que se tenía programados de siete a nueve de la mañana, pero las condiciones del clima retrasaron el inicio de las actividades, pero una vez que alzó el vuelo el globo aerostático, continuaron con el servicio hasta casi mediodía.