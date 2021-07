Disminuye 50% el sexo servicio

A casi un 50% disminuyó el número de mujeres que se dedican al sexo servicio, esto debido al temor que ha generado la pandemia ya que temen contagiarse, así lo comentó Sergio Carrizales, director de alcoholes e inspector en este ramo.

Señaló que el departamento de salud informa cada jueves a cerca de quien se revisó y quien no, después se hace el recorrido para cerciorarse de que quienes no se revisaron no esté trabajando pues esto puede generar otro tipo de problemas.

"Eran casi 200 mujeres dedicadas al sexo servicio, pero hoy en día el padrón es de 105 mujeres y todas cumplen con lo establecido porque si no, no pueden continuar", comentó.

Hay mujeres que ofrecen su servicio a través de redes sociales pero es muy difícil normar esta situación, ellos solo se encargan de inspeccionar bares y cantinas, indicó que todos los días hacen operativo en la privada Cuauhtémoc, ya que no puede haber sexoservidoras fuera de los hoteles.

Ellas están en revisión constante, lo hacen cada semana además, además que para empezar a trabajar tuvieron que hacerse la prueba covid, ir al laboratorio y tras comprobar que todo estaba bien pudieron regresar a labores, después de varios meses de no ejercer por el tema de la pandemia.