Disminuye cifra de estudiantes

Abraham González, nuevo titular de Servicios Educativos, informó que la cifra de alumnos en el arranque de clases 2024-2025 es de 62 mil a 70 mil estudiantes. Esta cifra es menor a la reportada anteriormente, que era de 78 mil 500 alumnos.

González explicó que es común que las cifras se ajusten en las primeras semanas del ciclo escolar, ya que algunos padres de familia aún no han registrado a sus hijos en alguna escuela, mientras que otros enfrentan problemas con los acomodos en las instituciones educativas.

"Al inicio se va acomodando todo, si vemos un poco a la baja, pero aún falta que se reintegren todos los estudiantes y se reflejen los números oficiales hasta la tercer semana", dijo González.

La autoridad educativa aseguró que será hasta después de tres semanas que se tenga un dato más preciso sobre la matrícula escolar. Mientras tanto, se trabaja para resolver los problemas de registro y acomodo que enfrentan algunos estudiantes y padres de familia.

En el área de Servicios Educativos, la situación es aún más evidente, donde una larga fila de padres de familia espera para ser atendidos, muchos de ellos aun buscando una escuela para sus hijos.

"No hemos podido acomodar a nuestros hijos en ninguna escuela", dijo una madre de familia, quien prefirió no dar su nombre. "Es frustrante ver que no hay cupo en ninguna parte, y no sabemos qué hacer".

La situación es similar para muchos otros padres de familia, que esperan ansiosos una solución para poder inscribir a sus hijos en el ciclo escolar actual.