Disminuye un 15% las ventas

A raíz de la crisis por la que atraviesa la siderúrgica, el impacto económico en la ciudad se ha visto afectada de manera considerable, señalo el alcalde Mario Dávila Delgado. Hasta en un 15 por ciento las ventas han disminuido.

No existe movilidad económica, incluso se han presentado disminución de ingresos en el ayuntamiento de Monclova tal como el predial, no hay movimientos de bienes o transacciones, ya no existe la inyección de recurso que se generaba quincenalmente por los recursos que percibían los obreros.

"Desde que inició la falta de pago, todo fue disminuyendo es un impacto económico de hasta un 15 %" señaló el edil.

Cabe mencionar que en la zona centro de la ciudad, los días de pago lucían las calles repletas de personas que acudían a adquirir un producto, hoy en día lucen vacías, aun cuando se presenten ofertas en sus productos.