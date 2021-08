Disminuyen casos de VIH en la región

Bajan casos de VIH en la región centro, debido a la pandemia las personas no acudieron a sus clínicas y hospitales por temor a contagiase, omitiendo así sus estudios, la Cuarta Jurisdicción Sanitaria invitó a la ciudadanía a realizarse las pruebas rápidas en cualquier nosocomio de la localidad.

El doctor José Alberto Moreno Navarrete encargado de Epidemiología, mencionó que en el 2019 se reportaron 5 casos de VIH y se mantuvo el número de casos en 2020, hasta la semana 26 del presente año la tendencia es similar a los años anteriores.

Entre otras enfermedades como el herpes genital, candidiasis, tricomoniasis, sífilis, infección gonocócica. En 2019 había mil 913 enfermedades de transmisión sexual, en el año 2020 mil 229 y en lo que va del 2021 hay 639 casos.

Hay una tendencia a disminuir en las enfermedades de transmisión sexual, aunque no de forma significativa, señaló que es difícil que no haya más casos y se atribuye a que las personas no acudieron a atenderse ni se hicieron detecciones de la enfermedad por la pandemia.

"Eso ha ocasionado el sub registro de casos y probablemente con la reactivación de las unidades médicas, se empiecen a notar los casos. Lo primero es la prevención con el sexo seguro usando el condón, de preferencia una sola pareja".

Moreno Navarrete comentó que se hacen pruebas rápidas que dan resultados para VIH y sífilis, aunque no es confirmatoria sí arroja sospechas para luego tratar más a fondo el caso.

Lo más recomendable es que quienes sean personas de riesgo acudan de forma periódica, como las sexoservidoras, los que usan drogas intravenosas y hombres homosexuales. Si la persona tiene un historial clínico de sífilis, gonorrea u otra enfermedad, deben acudir a su clínica y hospital para que le realicen un diagnóstico.