Disparó frío venta de gas

Con el descenso de la temperatura, la demanda del Gas Lp ha tenido un incremento del 50 por ciento, es por ello que las bodegas de almacenamiento se encuentran a su máxima capacidad para dar la atención a los usuarios.

El presidente de Cordigas, Andrés Oyervides Ramírez, comentó que desde hace unos días que se ha estado registrando una baja en la temperatura se ha tenido una mayor demanda del servicio.

Indicó que normalmente venden 70 toneladas diarias de gas, sin embargo poco a poco se ha tenido un aumento hasta llegar a 110 diarias, por lo que están preparados para hacerle frente a la demanda.

Dijo que los tanques de almacenamiento se encuentran a su máxima capacidad que es de más de un millón de toneladas, lo que permite dar una atención a los usuarios alrededor de 15 días sin la necesidad de surtir nuevamente.

“Se espera que conforme ingrese más la temporada invernal se tenga un incremento importante en la demanda del gas, por lo que estamos completamente preparados para lo que se venga”, recalcó el empresario.

Asimismo, Oyervides Ramírez comentó que recientemente el precio del gas tuvo un incremento en su precio como se venía dando en las últimas semanas al llegar a las 11.04 pesos por litro.

Indicó que las cuatro semanas de septiembre, así como de octubre se tuvieron incrementos de hasta 35 centavos, lo que ha impactado duramente a la economía de millones de personas, así como la industria y el comercio.