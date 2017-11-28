Dispuesta CMIC a respaldar desarrollo

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción espera continuar trabajando con el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de la región en el desarrollo de las obras que necesita Coahuila.

Ricardo Gutiérrez, mencionó que ya están organizándose con los próximos alcaldes, para que las constructoras afiliadas a la CMIC puedan hacerse caso de las próximas obras, comentó que presidencias terminan contratos y en enero se inicia con los nuevos alcaldes.

Seguirán insistiendo con alcaldes electos de Frontera, Monclova, Castaños y San Buenaventura, participarán para decidir las obras necesarias en la región y como CMIC también participarán en la capacitación y asesoría.

Señaló que se tiene programada una nueva reunión con próximos alcaldes como parte de la Unión de Organismos, con el alcalde electo de Monclova Alfredo paredes y con el alcalde electo de Frontera Florencio Siller.

Comentaron acerca de proyectos buenos en Monclova, está el drenaje pluvial para colonias Las Flores, algo en lo que se debe trabajar para evitar lo que ha pasado en años anteriores con las inundaciones, además de la rehabilitación de espacios deportivos.

En el Estado insistirán en puentes elevados para la avenida Industrial, Matamoros en el Pape y el libramiento Carlos Salinas de Gortari de la carretera 30 a la carretera 57 para la ampliación y rehabilitación.

También el proyecto de los puentes sobre vías del ferrocarril en Frontera y Monclova.

Señaló que en la CMIC están 80 constructoras afiliadas, no todas tienen contratos unas están enfocadas solo en trabajar en un municipio, otras son exclusivamente con AHMSA o Gunderson o a realizar viviendas sin trabajar a ninguna dependencia.