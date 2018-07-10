Dispuesta Coparmex a blindar a Coahuila

La Coparmex está dispuesta a colaborar con las fuerzas de seguridad para blindar el estado y evitar que penetre la delincuencia organizada que hoy se refleja en Nuevo León y Tamaulipas, señaló Marco Antonio Ramón García, presidente del organismo empresarial en Monclova.

Algunas empresas grandes pueden apoyar con el préstamo de unidades o cámaras, capacitación o alguna otra manera que diga el gobernador Miguel Ángel Riquelme sobre lo que necesitan, subrayó.

“Hace rato recibí una llamada del presidente de Coparmex Coahuila Sureste (Ricardo Sandoval), también preocupado por este hecho, y nos estamos poniendo de acuerdo para poder hacer un frente y apoyar al Gobierno del Estado con acciones que vengan a tranquilizar y apoyar la seguridad”, manifestó Ramón García.

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Comentó que se pondrán de acuerdo con los presidentes de organismos empresariales y autoridades para que la delincuencia no penetre al estado.

Lo anterior, refirió, por los hechos acontecidos el pasado fin de semana en Nuevo León en diversos bares de Monterrey, que al ser baleados, personas resultaron heridas y muertas.

Consideraban, dijo, que estas situaciones habían terminado, pero hoy es un problema que preocupa y prende los focos rojos en Coahuila, por la cercanía con Nuevo León.

“Se tiene que adelantar el Gobierno, porque esto va a desencadenar que van a presionar a Nuevo León, y Tamaulipas ahorita está muy afectado por la inseguridad, ¿a dónde más se van a ir?, al estado vecino que es Coahuila, entonces, necesitamos blindar todas las colindancias, para que no se nos vengan para acá, como ciudadanos también informar si hay algún hecho delictivo”, advirtió.

Exigen, como iniciativa privada, que las autoridades hagan el trabajo que les corresponde con mano firme sin corromperse por dinero y mantener la paz en Coahuila a toda costa.