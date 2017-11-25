Dispuesto Zamudio a seguir en SIMAS

Mario Zamudio Miechielsen quien lleva 10 años en la gerencia de SIMAS, señaló que espera continuar por lo menos durante los próximos dos años más que hay proyectos importantes que realizar, pero esto depende mucho de la decisión que tomen los alcaldes electos de Monclova y Frontera.

Mencionó que este no es un tema que se haya tocado con los próximos alcaldes por lo que él estará en SIMAS hasta el 31 de diciembre, en el mes de enero será la junta del consejo para que se instalen los alcaldes y ahí se pondrá en consideración si continúa el mismo grupo directivo de SIMAS.

“Esto depende de alcaldes electos en el decreto 300 dice que se confirma a gerente actual o se hace una tercia y se vuelve a hacer votación del consejo para elegir a otro”, comentó. Mencionó que AHMSA tiene cierta influencia, han donado placa para tanques elevados y son muchos, Colinas de Santiago, Carranza entre otras y a veces apoya con maquinaria, por lo que es un hecho que también tiene que ver en la decisión.

Dijo que tiene 10 años ahí y que el sistema está sólido, pero falta terminar proyectos importantes como la instalación de tanques en Viborillas en Pozuelos, para poder parar los pozos en hora punta e ingresar más dinero ya que la energía incrementa cada vez más. Además falta la reposición de líneas muy grandes que unen todo lo que es Frontera con la parte sur de Monclova, que son garantía de un servicio continuo.

Dijo que siguen trabajando con el Oriente de Monclova y colonias de Frontera como la Bellavista, se tiene un promedio de 22 hora generales de suministro en ambos municipios, prácticamente tienen agua las 24 horas salvo algunas colonias en donde no se ha llegado con la sectorización.

“Hay algo que falta por hacer para dejarla totalmente sólida, en el caso de los organismos del País que son 5 mil, el 95% de ellos están quebrados y basta con voltear a ver a los lados, nosotros estamos bien”.

Le gustaría estar al frente por lo menos dos años más para continuar con el proyecto de la planta tratadora en el norte del País, inversión en tubería, en infraestructura de aguas negras por el Montessori, el cárcamo de la Rivera en donde ya está saturado y hay que hacer un colector.