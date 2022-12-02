Distingue a DIF trato digno a la ciudadanía

Desde el inicio de la administración, la presidenta honoraria doctora Leticia Carrillo Acevedo, fue muy precisa al pedir a su equipo de trabajo, que trataran a la ciudadanía de una manera digna, empática y con cortesía pues el DIF es la institución más noble de toda la presidencia municipal.

A escasas cuatro semanas de que finalice este 2022, la primera dama de Monclova ha logrado cumplir con este objetivo y el resultado es palpable desde el momento en que la ciudadanía que acude a solicitar algún servicio del DIF, queda satisfecha con el mismo.

La doctora Carrillo Acevedo, destacó que esta política de atención se mantendrá hasta el final de la administración, ya que existe un compromiso muy grande con la ciudadanía, que se cumple, según dijo, con mucho entusiasmo por parte del personal de DIF Monclova.

La primera dama de Monclova, aseguró que una de las actividades favoritas, es acudir a las brigadas que organiza la presidencia municipal que es encabezada por su esposo, el doctor Mario Dávila Delgado.

‘Me gusta hablar con la gente, tratarla, ver en qué podemos ayudar a resolver sus necesidades. Sabemos que no tenemos una varita mágica para resolver de forma inmediata, pero si hacemos el compromiso de dar seguimiento a la petición hasta que ésta se cumpla’ destacó.

La doctora Leticia Carrillo, comunicó que el Alcalde Mario Dávila, hace mucho hincapié en el trato que debe darse a la población, a lo cual ella como responsable del DIF está totalmente de acuerdo.