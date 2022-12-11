Divididos pensionados por cambio de banco

Divide opiniones cambio de banca a los pensionados de la región centro, algunos ven con buenos ojos el cambiarse al Banco del Bienestar, mientras otros prefieren seguir en Banamex, ya que consideran que las nuevas instalaciones dejan mucho que desear.

Durante la semana, la Secretaría Federal del Bienestar empezó en Monclova la bancarización de beneficiarios de las becas y pensiones para quienes cobraban en Banamex, ahora lo harán a través del Banco del Bienestar.

Son 3 mil 750 personas y un total de 5 mil 600 beneficiarios en la región centro y región carbonífera, los que acudieron al gimnasio Salvador Kamar Apud para realizar el trámite, previamente haber llevado los documentos requeridos.

“Yo estaba más a gusto con solo ir a cobrar a Banamex porque mi esposo está enfermo de parkinson, pero pues ahora no sé, me adapto a lo que digan, pues que más hacemos ahora”, dijo la señora Patricia, vecina de la colonia Azteca.

Mientras que otros tantos mencionaron que las instalaciones donde podrían cobrar están muy péqueñas y es más difícil por el tráfico de la Zona Centro de Monclova, aunque en ambos no hay donde puedan sentarse y los siguen afectando.