Divorcio solo afecta a los hijos

Los padres deben asegurarse de que su divorcio o separación no repercuta negativamente en la calidad de vida de sus hijos y es muy común que esto pase, la incidencia es alta señaló Martha Herrera titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Explicó que tras una separación o divorcio, ambos padres al tener guardia y custodia compartida tienen los mismos derechos de convivir y vivir con sus hijos.

La recomendación es siempre hacer trámites y gestiones procesales en juzgados familiares para que un juez sea quien determine quien tendrá la guardia y custodia, la manera de convivencia, pensión y los puntos en torno a los niños.

Exhortó a ex parejas que están en esta situación que velen por el interés de sus hijos, que respeten y no los dejen en medio de la disputa, si no puede seguir la relación traten de hacerlo de una manera en la que los hijos no se vean afectados psicoemocional y que traten siempre que sea el órgano judicial pertinente quien lo determine.

Afecta mucho a los menores aunque haya buenos términos al finalizar la relación los niños siempre serán afectados por eso la invitación a llevar a los niños a terapia para que no les afecte y puedan sobrellevar la situación de la mejor manera.

Se han visto casos en los que de un día para otro el papá sacó a los hijos de la escuela y se los llevó a vivir a otras ciudades sin consentimiento de la mamá, otros en los que la mamá denuncia al papá como un secuestrador por llevarse a sus hijos y un sin fin de casos que a diario se dan a conocer y que solamente afectan a los más pequeños del hogar que tienen derecho a vivir en armonía y amor.