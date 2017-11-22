Dolor de cabeza por alza en precio de gas

El constante incremento del precio del gas LP mantiene agobiados a consumidores domésticos y pequeños comerciantes que dependen de este energético, aún más en temporada invernal.

Aunque el precio del gas bajó de 11.19 pesos, a 11.15 pesos, esto no es suficiente, luego de haberse prácticamente duplicado el precio en los últimos meses.

El titular de la Unión de Organismos Empresariales Andrés Oyervides manifestó que en la región Centro se cuenta con siete gaseras y la mayor demanda del producto se registra en diciembre y enero.

Dijo que esperan que la situación cambie para importar más gas y con eso garantizar el abasto y un precio razonable.

"A la hora de traerlo resulta igual y no hay un beneficio, en estos últimos meses ha cambiado precisamente por el consumo que ha habido", indicó.

En entrevista con ciudadanos, coincidían en que el incremento al gas LP ha afectado de manera considerable, afectando en su bolsillo hasta en un 50%.

El señor José Juan Reyna quien se dedica a la venta de tacos de olla manifestó que tiene que invertir más de cien pesos semanales para comprar el gas.

"Yo echo cien pesos y me dura como una semana para la venta de tacos de olla, anteriormente con 50 pesos me duraba más tiempo, pero ahora todo ha subido, a ver qué nos espera a finales de año", indicó.

"Nos ha pegado mucho, leí en una revista que en lo que va del año se ha incrementado en un 30%, y todo va en aumento menos nuestro salario, no sé a dónde iremos a parar, más que apretar un poquito el cinturón y seguir adelante", mencionó el señor Alan Flores.

"La verdad sí nos afecta, nosotros que tenemos negocio, sí tenemos que sacar lo que es el gasto del gas, ocupamos por quincena cerca de 560 pesos, cuando anteriormente lo hacíamos por 500 pesos" mencionó el taquero Carlos Avitia.