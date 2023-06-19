Dona Diputada insumos al Amparo

MONCLOVA., COAHUILA.-La diputada federal Cristina Amezcua realizó una donación de insumos de primera necesidad al Hospital Amparo Pape de Benavides, esto con la intención de apoyar las acciones de salud y facilitar las acciones realizadas por el equipo médico y de enfermería para atender y salvar la vida de los pacientes.

EL Director del hospital Ángel Cruz García agradeció la donación, asegurando que en un hospital siempre se tienen necesidades que cubrir y es por ello que todo tipo de donación les sirve de mucho, ya que el equipo médico realiza grandes esfuerzos para brindar atención de calidad a los pacientes que todos los días llegan al hospital en busca de la cura de sus dolencias.

Cristina Amezcua González dijo que actualmente la demanda y la necesidad de insumos en los hospitales es mucha, toda vez que se está trabajando en muchos de los casos con una gran cantidad de necesidades y es por ello que las personas, organizaciones o quienes tienen un cargo público deben de unirse a este tipo de apoyos que son de gran ayuda para la atención de la comunidad.

Dentro de los artículos que fueron donados de manera personal por la diputada y presidenta del PRI en Monclova se encuentran mangueras para suero, mascarillas de oxígeno, pañales, cintas, agua oxigenada, suero, jeringas, alcohol, agua oxigenada, sabanas desechables para los pacientes, suturas, guantes de nitrilo, guantes para exploración y cubre bocas entre muchos objetos más.

Tanto el jefe de la jurisdicción sanitaria Faustino Aguilar Arocha como el Director del Hospital Ángel Cruz agradecieron el gesto que tuvo la diputada para la entrega de estos beneficios los cuales son recibidos con mucho gusto pues los insumos nunca están de más en un hospital.