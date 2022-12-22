Dona farmacéutica medicamento al DIF

Empresarios de una farmacéutica local donaron más de 400 medicamentos al Hospital del DIF para que sean distribuidos de manera gratuita a la gente de escasos recursos que va y consulta, pero no les queda dinero para la medicina.

Así lo señaló el regidor de Fomento Económico, Leonardo Hernández quien explicó que los dueños de esta farmacia, acudieron directamente a su departamento para contactarlo y poner a disposición del municipio de estos medicamentos.

Destacó que son medicinas básicas como omeprazol, paracetamol y antrigripales, y éstos que actualmente son muy necesarios ante las enfermedades respiratorias que se van presentando en la temporada.

También hay medicamentos especiales para la hipertensión, para la depresión y otras afecciones más.

Leonardo Hernández explicó que el interés de los empresarios farmacéuticos es que se les atienda a las personas y si el médico en consulta considera que son de escasos recursos, puede recetarles estos medicamentos para que se les entregue de manera gratuita.

“Estamos muy agradecidos con estos empresarios, gente como ellos es lo que necesitamos en Monclova para llevar más apoyos a quienes más lo necesitan, sobre todo, en este tema de la salud que es muy importante y que es prioridad en la administración del Doctor Mario Dávila Delgado”, finalizó.