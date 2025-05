Doña Juanita vio morir a su hija frente a ella: una tragedia que conmociona a Monclova

A sus 90 años, Juanita Diamantina vivió la escena más desgarradora de su vida: presenciar cómo su hija, Leticia Aguilar Piña, fue asesinada brutalmente frente a sus ojos por su ex pareja sentimental, Cirilo de la Cruz Rangel.

El crimen ocurrió esta mañana, a las afueras del Banco del Bienestar, ubicado sobre la calle de La Fuente, en la Zona Centro d Monclova.

Leticia, de 58 años, había salido esa mañana acompañada de su madre y de su hermano, Juan Manuel, con la intención de ayudar a doña Juanita a cobrar su pensión.

También lee: Hombre ataca a su mujer, le quita la existencia y se desvive

Era un día aparentemente normal. Nadie imaginaba que sería la última vez que verían con vida a Leticia.

Entre la multitud que aguardaba su turno, Cirilo apareció de forma repentina. Se acercó y abrazó a Leticia fingiendo cariño, pero al resistirse ella, el hombre sacó una navaja y la apuñaló con saña.

“Yo nunca le dije nada, nomás vi la cachucha y dije: ‘Dios santo’. Me dio miedo, estaba muy cerca, no lo esperábamos. Ya me iba a atacar también, a mí ya me llevaba”, narró la madre, que aún no logra borrar la escena de su mente.

Juan Manuel intentó defender a su hermana, pero fue herido en el rostro por el agresor. Leticia, gravemente herida, cayó al suelo mientras Cirilo, tras consumar el ataque, se quitó la vida frente a decenas de adultos mayores que esperaban ser atendidos.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en un charco de sangre sobre la banqueta.

También lee: Secretaria del Bienestar lamenta acto violento en Monclova

Leticia había compartido 36 años de su vida con Cirilo y tenían dos hijos. Apenas un mes antes había decidido separarse de él, tras años de violencia vivida en el municipio de Castaños, donde residían.

A pesar de haber denunciado y contar con una orden de restricción emitida por el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, su agresor violó la medida y terminó con su vida de la forma más atroz.

“Me la arrebató frente a mis ojos”, repite doña Juanita, mientras su mirada se pierde en el vacío, incapaz de entender cómo alguien puede quitar la vida con tanta crueldad.