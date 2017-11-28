Donan 124 sillas cama al IMSS

Clínicas del Seguro Social incluyendo el Hospital General de Zona número 7, han sido beneficiados con 124 sillas-camas donadas por la Fundación IMSS, A.C., las cuales se distribuyen entre las unidades médicas, para bienestar de la derechohabiencia.

Autoridades del IMSS informaron que este proyecto nació ante la preocupación de los integrantes del voluntariado IMSS, hacia los familiares que acompañan a los pacientes hospitalizados, cuya estadía promedio es de hasta ocho horas o incluso días enteros.

Gracias a la donación de miles de personas, la Fundación IMSS, A.C., mantiene este programa y tiene como meta conseguir que todas las salas de espera de urgencias, hospitalización y terapia intensiva de los 12 hospitales generales de zona y unidad médica de alta especialidad sean beneficiadas.

Las sillas-cama son plegables, fabricadas en tubo de 1” y 1 ½ de diámetro, con pintura electrostática en polvo color blanco, forradas en vinil color verde, con rodajas y muy resistentes.

Esto obedece al compromiso de la dirección general institucional de mejorar, ampliar y fortalecer los servicios a la derechohabiencia.

Estos muebles son básicos para brindar una atención de calidad a quienes a reciben a diario los servicios del IMSS.