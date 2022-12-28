Donó Monclova asfalto para reparar bach

El Alcalde Mario Dávila Delgado aceptó que el asfalto que fue colocado en el bache de la muerte de la carretera 53 era municipal, y es que señaló tuvo unas llamadas y mensajes de monclovenses que tuvieron problemas en esta vialidad, que se les dañaron sus llantas y vehículos, por lo que las personas que decidieron ir a hacer la labor de tapar el bache le pidieron el asfalto y accedió.

Dijo que desde el lunes él hizo gestiones primero con el secretario de Infraestructura de Coahuila para que apoyaran y hace gestiones también con la federación para el recurso del ramo carretero.

“Hubo gente de nuestra comunidad que se apuntó para tapar el bache y los apoyamos”, comentó.

Dijo que en una ocasión como alcalde de un municipio hizo una obra en otro municipio, y añadió que no tiene muy buena experiencia en este sentido.

Pero en este caso, los ciudadanos son los que resolvieron directamente la situación del bache en la carretera 53 y por su parte, continuará gestionando que se atiendan este tipo de situaciones.

PIDE DENUNCIEN ROBOS

Por otra parte, al referirse sobre el robo que se denunció a través de redes sociales, el alcalde Mario Dávila dijo que lo primero que se debe hacer es la denuncia, darle continuidad y hacer una investigación, y si no se denuncia, la situación va a seguir y no se resolvería.

Asimismo, dijo que tiene por experiencia propia reciente que no todo lo que se publica en redes sociales es real, y puso como ejemplo el caso de una situación de salud que se publicó y él de manera personal como médico y en su carácter de Alcalde pidió informes y se interrumpió el proceso, porque no era una denuncia real.

“Hay estadísticas que al menos un 20 a 30% de las publicaciones en redes sociales son falsas, por eso debemos tener cuidado”, comentó.

RETIRARÁN ESCOMBROS DE VIVIENDA SINIESTRADA

Finalmente, sobre el apoyo a la familia damnificada del Fraccionamiento Carranza, el jefe de la comuna destacó que están analizando por parte de Protección Civil y Obras Públicas la mejor manera para retirar el escombro.

Lo más conveniente hasta ahora es derribar la propiedad y retirar el escombro; y aunque no es competencia municipal y por única ocasión el municipio verá como apoya a la familia para la reconstrucción, a través de programas como el de cemento que se tiene en Desarrollo Social.

“Pero es un caso muy singular, porque el municipio no debe tener injerencia en situaciones personales, en esta ocasión se les apoyará por tratarse de un accidente y una situación humana”, finalizó.