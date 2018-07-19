¡Drogaban a sus hijos!

Gracias a un reporte anónimo, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), rescató a cinco hermanitos que sufrían omisión de cuidados y violencia de sus padres que se drogan, incluso cuando la madre daba pecho a su bebé recién nacido.

Un reporte anónimo a la dependencia, permitió detectar a la familia Montalvo de Colinas de Santiago, donde encontraron a los cinco hermanitos que van desde los cuatro meses de nacido hasta 8 años de edad, que sufrían notable abandono.

Los menores no tienen registro, no acuden a la escuela, estaban enfermos y presentaban omisiones de higiene, además eran víctimas de violencia familiar.

A los padres se les ordenó un antidoping, dando positivo al consumo de drogas como metanfetaminas y cristal, incluso la mamá reconoció que era adicta mientras amamantaba a su bebé y que tiene un procedimiento abierto por el delito de posesión de narcóticos.

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La Subprocuradora de Pronnif, Leticia Sánchez Campos.

La Subprocuradora de PRONNIF, Leticia Sánchez Campos comentó que los estudios médicos refirieron de una adicción de la mamá sin importar que estuviera amamantando, es por ello que se procedió a hacer estudios al pequeño.

Señaló que los otros menores están bien pero si existe una omisión de cuidados de salud, alimentación e higiene.

“La dependencia busca mantener familias unidas, pero en casos extremos, donde existen omisiones de cuidados muy graves, se establece un protocolo especial para solucionarlos y luego reintegrar a los menores”, recalcó la subprocuradora.

Comentó que la dependencia estaba a punto de entregar a los niños a una familia de apoyo, pero la defensa promovió un recurso de amparo donde la autoridad federal le da la razón a la dependencia y ordenó mantener las cosas como siguen.

Señaló que la intención de la dependencia es someter a los padres a un tratamiento para superar los problemas de adicción que padecen antes de recibir a los niños de regreso.

Indicó que la dependencia ya tramitó el registro de los niños, incluso están buscándoles un espacio en alguna institución educativa para que puedan ir a la escuela.

“Para nosotros lo más importante son los niños, vamos a rehabilitar a sus padres y cuando puedan garantizar un sano desarrollo, les devolvemos a sus hijos”, finalizó.