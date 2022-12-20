‘Durante años IP se sirvió de AHMSA’

Durante años empresarios se sirvieron de Altos Hornos de México y se enriquecieron a costa de la acerera, pero ahora piden que se hagan cambios al no convenir a sus intereses personales, así lo indicó el Vocero de la Sección 147.

Luego de que empresarios como el Presidente de la CMIC señalaron que se deben hacer cambios en la directiva de la empresa para que salga adelante, Carlos Garza Bernal, dijo que la administración de la empresa es algo que no le compete a los empresarios locales, sino únicamente a los socios de la empresa.

Señaló que de la noche a la mañana quieren arreglar situaciones que no les corresponden y dicen que es necesario que se vendan las acciones de la empresa, cuando no saben de lo que hablan.

Indicó que son personas que durante años se beneficiaron de AHMSA, se enriquecieron a costa de la empresa y a costa de los trabajadores, porque son empresas que no cumplían con sus trabajadores.

El personal de las compañías constructoras no tenía lo necesario en seguridad, ni tenían las herramientas necesarias para trabajar, además de contar con bajos salarios y sin las prestaciones de ley.

Señaló que estas irregularidades se detectaron al momento de pasar los trabajadores de las compañías a la empresa ante la eliminación del outsourcing, pero ahora resulta que tienen la respuesta.

“Los trabajadores padecían de muchas deficiencias porque no les daban lo necesario para trabajar, pero ahora se dan golpes de pecho y tienen una barita magia para resolver todo, mejor déjenos trabajar”,

Llamó a los empresarios a trabajar y atender sus problemas, pero que no se metan con Altos Hornos de México, que cuando llegue el momento tomarán una decisión, que los únicos que se ven involucrados son los trabajadores.