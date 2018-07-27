Eclipse de luna: ¿El fin del mundo?

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Si lees esto después del mediodía del 27 de julio, quiere decir que sobrevivimos al eclipse de luna. Esto ocurre con frecuencia, no los eclipses de luna, sino la creencia de que con un eclipse el mundo puede terminarse.

Los más supersticiosos creen que cualquier cosa que esté relacionada con los cambios que hace la tierra y las estrellas con respecto al universo afectan en gran manera nuestra vida y el futuro en la Tierra. La verdad es que este fenómeno, como los anteriores y seguro como los siguientes han sido previstos y estudiados por la NASA y los científicos desde mucho tiempo atrás.

El famoso eclipse del 27 de julio de 2018 será visible totalmente en Europa, África, Medio Oriente, Asia Central y Australia.

¿Por qué este eclipse de luna es tan importante?

En primer lugar porque en lo que resta del Siglo XXI no habrá ningún otro con mayor duración, esto según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos.

Desde el inicio del eclipse hasta el desarrollo del mismo tendrá una duración de 3 horas y 55 minutos.

La luna se va a oscurecer por completo y aquellos espectadores que puedan verlo será por un periodo de 1 hora y 43 minutos.

“Durante un eclipse lunar, la Tierra se interpone en el camino de la luz solar que alcanza a la Luna. Eso significa que durante la noche, la Luna llena se desvanece a medida que la sombra de la Tierra la cubre”, explica la NASA.

Además de tener este fenómeno de que la luna se oscurece por completo, durante la noche del eclipse ocurrirá otro fenómeno conocido como “Luna de Sangre” se llama así porque la luna se pinta de color rojo. Este fenómeno se pudo apreciar hace 7 años en nuestro país. Muchos recordarán este fenómeno gracias a los “memes” que se hicieron sobre el fenómeno. La mayoría de ellos era una caricatura donde la luna estaba sonrojada diciendo que estaba así porque todos estaban volteando a verla.

En ese entonces también se creyó que llegaría el fin del mundo, como en este ocasión.

Luna Roja

Este fenómeno se debe al efecto visual que se genera cuando la luz del sol se filtra en la atmósfera y de esta manera de ven proyectados los colores anaranjado y rojo en la Luna.

Durante el eclipse de este día la Luna estará en su “apogeo”, que es el punto de su órbita en el que se encuentra más distante de la Tierra. Esta es la razón por la que el eclipse podrá ser apreciado por más tiempo. El eclipse no se dejará ver en México

El famoso eclipse del 27 de julio de 2018 será visible totalmente en Europa, África, Medio Oriente, Asia Central y Australia.

Por ejemplo, en España se podrá visualizar en todo el país en la fase ascendente de la Luna.

En nuestro continente sólo será visible de forma parcial en Sudamérica, por ejemplo, en Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo y Río de Janeiro. Y será visible sólo durante la salida de la Luna en el horizonte. Es decir, un eclipse penumbral, la sombra será proyectada sobre la Luna sin bloquear toda la luz. El eclipse no podrá ser visto Centroamérica ni Norteamérica.

Los teóricos de la conspiración y los cristianos evangélicos creen que la “luna de sangre” es una señal apocalíptica

Este fenómeno se debe al efecto visual que se genera cuando la luz del sol se filtra en la atmósfera y de esta manera se ven proyectados los colores anaranjado y rojo en la Luna.

- Para algunos el eclipse lunar que tendrá lugar el próximo viernes es la señal del fin de los tiempos

- Al fenómeno que tendrá lugar se le conoce como luna roja pues el satélite adquiere un color rojizo.

Creencias apocalípticas

Los creyentes religiosos tienen razones más allá de lo superficial para creer que estos eclipses están anunciando el final de la era. La profecía de la luna de sangre proviene de creencias apocalípticas de varios ministros cristianos, la mayoría de ellos estadounidenses.

Las creencias señalan que el fin del mundo ocurrirá después de una serie de cuatro eclipses lunares consecutivos, y que además coincidan con las fiestas judías.

De acuerdo con la profecía, habrá seis lunas llenas entre los eclipses y estos no serán parciales intermedios.

Durante el eclipse de este día la Luna estará en su “apogeo”, que es el punto de su órbita en el que se encuentra más distante de la Tierra.

El medio de comunicación reporta que una Luna de Sangre apareció por primera vez en abril de 2014, lo que era una señal del comienzo de los tiempos finales según la Biblia.

Otros tres tuvieron lugar el 8 de octubre de 2014, el 5 de abril de 2015 y el 27 de septiembre de 2015.

La profecía de la luna de sangre no se cumplió, sin embargo esto no ha impedido que las predicciones de este tipo surjan continuamente.

Uno de los teóricos que sostiene esta conspiración del fin del mundo es el pastor estadounidense Paul Begley, quien es su página Youtube, aseguró: “ «Estamos en la era del apocalipsis y esta luna de sangre, que será la luna de sangre más larga de este siglo, está sucediendo en el año 70 de Israel como nación.

Está sucediendo después de que Jerusalén ha sido declarada la ciudad eterna de Dios, y cuando los volcanes ya están en erupción en Hawai”, aseguró Begley en el video.

En un mundo cada día más en decadencia, no sorprende que aumente la cifra de seguidores de esta religión que buscan una respuesta a una vida tan caótica, y que realmente piensen que el mundo está llegando a su fin debido a los eclipses lunares, y lo tomen como una señal apocalíptica.