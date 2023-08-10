Economiza “Diosito” con celdas solares

Debido a las altas temperaturas algunas parroquias de la región centro han instalado celdas solares para disminuir los costos del servicio, además de reestructurar el cableado eléctrico para evitar problemas a futuro.

Lo anterior lo dio a conocer el Padre Jorge Salvador Guzmán, encargado de Comunicación de la Diócesis de Saltillo en la región centro, quien dijo que en esta temporada de verano es cuando impacta más el cobro de energía por el uso de los aires acondicionados.

Una de las que utiliza la energía renovable es la parroquia Santiago Apóstol de la Zona Centro de Monclova, la cual los tiene instalados en un área específica, esto al ser de las más grandes de la región centro y por la cantidad de homilías que realiza.

“Varias parroquias se prepararon con tiempo y han podido sortear con ayuda de la comunidad como de empresarios, reduciendo considerablemente los gastos de los recibos de luz. Probablemente otras también están en el estudio de utilizar estas energías limpias y alternativas”.

Señaló que las empresas dan facilidades para poder adquirir las celdas solares para que las personas y parroquias puedan comprar un buen número de ellas a largo plazo y redituar la inversión en poco tiempo.