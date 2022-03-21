Efecto sequía agrava riesgos

Aunque el departamento de Bomberos de Monclova cuenta con una plantilla laboral de 30 elementos, esta es suficiente para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, no importando la magnitud del incendio, destacó el comandante de bomberos en esta ciudad Julio Ríos Cortes.

El tema se abordó debido a la temporada de incendios que se avecina como un efecto de las altas temperaturas y sequía que se espera para el norte de del país, en este 2022.

El comandante Ríos Cortes, destacó que existe una coordinación con el Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), que lo integran los diferentes grupos de bomberos de la región, Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, así como los cuerpos de emergencia de grandes empresas que también forman parte del CLAM.

En ese sentido señaló que están listos para apoyarse y combatir cualquier incendio de grandes magnitudes, siempre con el objetivo de evitar que se generen daños de gran magnitud, como el caso ocurrido hace dos semanas, cuando se registró el incendio en el rio Monclova, donde las fuertes rachas de viento hacían difícil controlarlo, activando el CLAM, con el que se sumaron bomberos de empresas locales.

Ríos Cortes, reitero que el equipo de bomberos Monclova, esta profesionalmente preparado para hacer frente a cualquier incendio y bien coordinado con el CLAM, para mantener seguros a los habitantes de Monclova y la región en caso de ser requeridos como apoyo.