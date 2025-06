Joven relata su calvario tras consumir Orlistat

Orinaba sangre y sentía un fuerte dolor en el riñón", relató un joven de 22 años que decidió alzar la voz para advertir a otras personas sobre los riesgos de consumir pastillas para bajar de peso conocidas como orlistat, las mismas que llevaron a la muerte a Yesica Natividad, de 29 años, en el municipio de Ocampo.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Daniel recordó su experiencia con detalles crudos y fotografías de evidencia: "Orinaba sangre y los dolores a la altura del riñón comenzaron a hacerse cada vez más fuertes", señaló.

Daniel comenzó a tomar orlistat por recomendación de un nutriólogo, quien le advirtió que lo hacía bajo su propia responsabilidad. En cuestión de semanas, pasó de pesar 76 a 62 kilogramos, lo que inicialmente consideró un avance, pero pronto notó graves efectos secundarios.

"Empecé a notar que al ir al baño parecía que expulsaba grasa. Luego tu cuerpo empieza como a colgar, pierdes elasticidad. No se las recomiendo", expresó. Además, mencionó que combinaba las pastillas con dieta, ejercicio intenso, desvelos y otros suplementos recomendados por otro especialista.

En uno de los momentos más alarmantes, Daniel narró cómo orinó una mezcla de agua con sangre y notó daño físico en sus genitales. Aunque inicialmente no sentía dolor, los síntomas lo llevaron a buscar ayuda médica. "Me hicieron estudios y todo parecía estar bien, pero los síntomas no se iban", comentó.

En una segunda consulta, el médico le preguntó directamente si consumía drogas o pastillas, y fue entonces cuando confesó el uso de orlistat. "El doctor me explicó que como mi cuerpo ya no tenía grasa que absorber, las pastillas empezaron a afectar otras funciones, incluso absorbiendo mi sangre. Me regañó, nunca antes un médico me había regañado", relató.

Daniel decidió suspender de inmediato el consumo de la pastilla, optó por una alimentación balanceada y una rutina de ejercicio más consciente.

"La gente se hace dependiente de estas pastillas, pero si no cambias tus hábitos, todo rebota. Hay quienes han sufrido taquicardias, y aun así las siguen tomando", advirtió.

Su mensaje final fue contundente: "No se tomen esas pastillas. Bajar de peso no debe costarte la salud ni la vida".

Este testimonio se suma a los señalamientos crecientes sobre el uso indiscriminado de productos para adelgazar sin supervisión médica adecuada, una tendencia que ha generado preocupación.