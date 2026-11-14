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Coahuila

Buscan a Efraín Pinales tras su desaparición en Ocampo

Familia de Efraín Pinales Hernández pide ayuda para localizarlo tras su desaparición en Ocampo.

Por Azucena Tenorio - 14 noviembre, 2026 - 08:33 a.m.
Familiares solicitan ayuda de la ciudadanía para localizar a Efraín Pinales Hernández, desaparecido en el municipio de Ocampo.
Familiares solicitan ayuda de la ciudadanía para localizar a Efraín Pinales Hernández, desaparecido en el municipio de Ocampo.
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      Familiares de Efraín Pinales Hernández solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que desapareciera el viernes alrededor de las 15:30 horas en el municipio de Ocampo, sin que hasta el momento tengan información sobre su paradero.

      A través de redes sociales, Fernanda Guadalupe Campos difundir un mensaje en el que pidió la colaboración de los habitantes de Ocampo y de los municipios de la Región Centro para ayudar a encontrar a su suegro.

      En la publicación, expresó la preocupación de la familia ante la falta de noticias sobre Efraín y pidió que, en caso de verlo o contar con alguna información que permita ubicarlo, se comuniquen de inmediato con sus familiares.

      Contacto para Información

      Para aportar información, están disponibles los números telefónicos 866 236 2594, con Jesús Alfredo Pinales, y 818 271 4882, con Lupita Campos.

      La familia agradeció de antemano la colaboración de la ciudadanía y pidió compartir la información para ampliar su alcance y facilitar su localización.

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