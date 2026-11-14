Buscan a Efraín Pinales tras su desaparición en Ocampo

Familiares de Efraín Pinales Hernández solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que desapareciera el viernes alrededor de las 15:30 horas en el municipio de Ocampo, sin que hasta el momento tengan información sobre su paradero.

A través de redes sociales, Fernanda Guadalupe Campos difundir un mensaje en el que pidió la colaboración de los habitantes de Ocampo y de los municipios de la Región Centro para ayudar a encontrar a su suegro.

En la publicación, expresó la preocupación de la familia ante la falta de noticias sobre Efraín y pidió que, en caso de verlo o contar con alguna información que permita ubicarlo, se comuniquen de inmediato con sus familiares.

Para aportar información, están disponibles los números telefónicos 866 236 2594, con Jesús Alfredo Pinales, y 818 271 4882, con Lupita Campos.

La familia agradeció de antemano la colaboración de la ciudadanía y pidió compartir la información para ampliar su alcance y facilitar su localización.