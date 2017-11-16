Ejecutado solo tenia 17 años

La Fiscalía del Estado identificó como José Fidencio Borrego Ledezma, al joven que la noche del martes fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando caminaba por la avenida Las Torres en el sector Oriente de Monclova.

No tenía ni 18 años. Acababa de ser papá hace menos de un mes y se encontraba feliz. Por eso su familia no se explica que aquel joven de profundos ojos color de miel, hubiera sido asesinado de un disparo en la nuca, como si se tratara de un ajuste de cuentas.

Vivía en la calle Río Amazonas del fraccionamiento San José y a principios de noviembre tuvo una hija que ya no verá crecer jamás.

En el lugar hay un testigo y una cámara de vigilancia que apunta a la calle, pero que autoridades se han apurado en descartar como un elemento de prueba para dar con el paradero del responsable del asesinato.

La verdad es que no hay pistas, pero la fiscalía ya se apuró a pedir que no se asuma el crimen como una ejecución de las bandas delincuenciales, que en el discurso ya se fueron de Monclova.

No se ha definido qué camioneta tripulaban los sicarios que le arrancaron la vida cuando caminaba por el camellón central de la avenida Las Torres a la altura de la entrada al zoológico Municipal. Solo saben que recibió un tiro en la nuca con un arma 9mm.

La avenida Las Torres se tiñó de rojo a las 23:50 horas y así siguió esta mañana, en el lugar un gran charco de sangre, como recordatorio de un crimen del que poco se sabe y menos se intuye. Un homicidio que apunta más a convertirse en estadística inconclusa.