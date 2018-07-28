¡Ejecutado!

Un hombre de 30 años de edad, fue asesinado a tiros por cuatro sujetos encapuchados en la colonia Praderas Casas Nuevas la madrugada de hoy y aunque se activó el Código Rojo, ninguno de los responsables fue detenido.

La ejecución ocurrió cerca de las 00:40 horas, en el exterior de una miscelánea ubicada en la calle Villa Latina de Praderas, cuando la policía llegó, el herido ya había sido trasladado en el asiento trasero un vehículo particular a la Clínica 7 del IMSS donde murió minutos después.

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La víctima fue identificada como Ernesto Misael Montoya Vera, quien vivía en la calle Villa Latina número 504 de la colonia Praderas Casas Nuevas, quien llegó sin vida a la sala de urgencias de la clínica siete.

El hoy occiso presentaba tres disparos, uno en la cabeza que le quitó la vida y otro en el brazo y pierna izquierda.

Testigos presenciales, señalaron haber visto a cuatro individuos con el rostro cubierto que viajaban en una camioneta, los que se acercaron a la víctima y al tenerlo de frente uno de ellos sacó una pistola y le disparó en cinco ocasiones, atinando tres veces para enseguida darse a la fuga.

Del crimen tomaron conocimiento oficiales de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de Servicios Periciales que ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria de la localidad.