El aborto y sus consecuencias

La controversia por la despenalización del aborto ha abierto muchas opiniones y ha contrapuesto a la sociedad, entre el derecho a decidir, el bien clínico, la afectación moral y demás consecuencias que puedan desprenderse de esta práctica, ya sea que se vuelva común o no.

En entrevista con uno de los expertos que ha convivido y conoce a detalle las problemáticas de traer al mundo a los pequeños, así como experto en el núcleo familiar, dirigente de CRIT y una de las piezas clase para la formación de la Universidad Teletón. Así como integrante y representante de la organización Red Familia.

En esta entrevista el multidisciplinario empresario y administrador de empresas Mario Alberto Romo Gutiérrez, brinda su perspectiva y da apunto una exposición y una breve reseña del asentamiento de la despenalización del aborto, así como puntos objetivos de dicho tema:

1.- ¿Cuáles son los beneficios o consecuencias de despenalizar el aborto en México?

La ley no es solamente fruto de la costumbre, sino también crea costumbres.

Por esta razón, las penas de cárcel buscan no solamente castigar y resarcir algún daño a la sociedad, sino sobre todo desincentivar que dichas conductas lleguen a ocurrir, es decir buscan prevenirse.

Por eso es que el aborto históricamente ha sido un delito penal, en prácticamente todos los países.

La discusión actualmente es si el aborto es un delito porque priva de la vida a un ser humano en gestación, o es un derecho de la mujer porque ese ser humano se gesta dentro de su cuerpo.

Algunos colectivos feministas afirman que las leyes que penalizan el aborto, hay cientos (otras han dicho miles) de mujeres en la cárcel. La realidad contradice estos dichos. Según el último informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública de junio del 2020 (anexo) en las cárceles mexicanas había 155 presos por el delito de aborto, porque golpearon, acuchillaron o aventaron por las escaleras a sus parejas provocando la muerte del bebé en gestación, el mismo informe evidencia que hay solamente 6 mujeres presas (y algunos de estos casos son realmente infanticidio porque el bebé ya había nacido y se le dejó morir ahogado en la tasa del baño o en algún basurero).

Se puede afirmar que si hay alguien en la cárcel por el delito de aborto son hombres. Por cierto en el Estado se Coahuila según este mismo informe no había una sola mujer en la cárcel.

2.- ¿En qué etapa de la gestación de un ser humano cree usted que se deba respetar el derecho a la vida, y basado en qué principio?

El desarrollo de un ser humano es un "continuum" que tiene muchas etapas hasta llegar a su maduración. Algunas de estas etapas se desarrollan dentro del vientre materno y muchas otras se llevan a cabo fuera una vez que ha nacido, de hecho el cerebro sigue desarrollándose todavía hasta los 21 o 25 años de edad, es por esta razón que en Estados Unidos está prohibido el consumo de alcohol antes de los 21 años pues saben el efecto negativo que tiene en el desarrollo del cerebro.

No es posible decir que alguna etapa es menos importante que otras, todas las etapas son necesarias y previas para las siguientes. Definir arbitrariamente que unas etapas no son parte del desarrollo del ser humano, o pero aún decir que en ciertas etapas no es un ser humano es una arbitrariedad y una barbaridad que no se sostiene ni científica ni éticamente.

3.- ¿Cree usted que la Secretaría de Salud debe incluir el aborto dentro de su cuadro básico de servicios gratuitos a la población?

No. Está demostrado que cuando una mujer con un embarazo inesperado y en una situación de crisis es acogida y apoyada decide continuar con su embarazo y además el 97% deciden criarlo y solemne y el 3% lo dan en adopción, (Datos de estadísticas mujeres atendidas por Vida y Familia A.C.)

4.- ¿Cómo crees que podría mejorar la educación sexual en México para reducir los embarazos no deseados, y de qué manera podemos proteger a aquellos que no tuvieron opción? Por ejemplo, en casos de abuso sexual.

Existen programas que educan a los niños y jóvenes en desarrollar su proyecto de vida, y reconocer que iniciar una relación sexual implica responsabilidad y probables consecuencias para su salud y/o su proyecto de vida.

Hay quienes piensan que esto es imposible y lo único que se puede hacer es promover las relaciones sexuales desde edades tempranas y solamente aminorar las consecuencias. Me parece que esto es bajar los brazos y promueve la idea de que los jóvenes no tienen voluntad ni respeto por su cuerpo y por su intimidad.

Lo que no se entiende es que una pasión se encauza con una pasión más grande, usando un joven tiene grandes sueños e ideales, y desciende de su grandeza, sabe esperar y hacerse respetar.

En cuanto a un embarazo producto de una violación, hay que afirmar que son realmente la excepción, esta trágica situación se suele utilizar como argumento límite para normalizar la aceptación del aborto en cualquier circunstancia.

Habría que agregar que reconociendo lo dramático de la situación cuando ocurre, matar al bebé no resuelve el problema ni castiga al culpable, que es a quien hay que perseguir y castigar. Una buena amiga que sufrió una violación multitudinaria cuando tenía 12 años me comentó que decidió seguir adelante con su embarazo porque el aborto no la iba a "desviolar", y más bien era una segunda violación, pero ahora hasta las entrañas.

5.- ¿Qué opina de la postura de algunos Médicos que se oponen a practicar abortos, atribuyendo principios éticos? ¿Se les debe sancionar?

Estoy completamente de acuerdo. Como lo establecen el código de bioética (28 y 47) así como el código de conducta para el personal de Salud (8 y 32):

"El médico es un profesional de la ciencia y la conciencia, que no puede ser reducido a un mero instrumento de la voluntad del paciente, ya que al igual que éste, es una persona libre y responsable, con un singular acervo de valores que norman su vida".