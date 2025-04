"El Charco" es su única opción

"El que tenga miedo a morir que no nazca", una frase que aplica a bañistas que acuden al Charco San Pedro, quienes reconocieron que el agua del paraje natural no está completamente limpia, tiene profundidades peligrosas, pero, sin embargo, los refresca durante los días calurosos, destacando que es la única área que les queda cerca para este tipo de actividades recreativas y que les da la oportunidad de convivir con otras personas.

Durante un recorrido realizado por este punto, los visitantes coincidieron en que, aunque hay zonas atendidas y algunas partes del agua lucen estancadas, y el esfuerzo de limpieza que ha hecho el municipio ha mejorado significativamente la imagen del lugar, lo que les permite disfrutarlo.

"El agua hace bien, y pues ando aquí dando el rol, está chido. Sé que no está limpia por completo, pero uno viene a quitarse el calor, a estar a gusto y quitarse la tierra. Está buena", expresó Carlos Duque, joven habitante de la colonia Hipódromo, quien llegó al Charco San Pedro montado a caballo.

Otro visitante, de nombre Pedro Salinas, opinó que, aunque hay áreas que podrían mejorar en mantenimiento, no percibe un riesgo significativo para la salud o seguridad.

"Hay partes no atendidas y como hay nuevos nacimientos, hay lugares que están limpios. Pero sí, algunos se estancan. No está sucia como muchos dicen, eso me da confianza para estar un rato y relajarme. Veo que el ecosistema está vivo, la gente viene por lo mismo, no hay miedo, no va a salir un cocodrilo aquí", bromeó.

Salinas agregó que el problema de suciedad no es provocado por los visitantes, sino por la falta de atención en ciertas zonas, aunque reconoció que el espacio tiene potencial si se continúa con las labores de limpieza y conservación.

Por su parte, una madre de familia que acudió con sus hijos pequeños señaló que, si bien el agua no es completamente limpia, el Charco representa el único sitio accesible para llevar a los niños a convivir en un entorno natural.

"Sabemos que no está del todo limpio, pero es lo único que tenemos cerca para disfrutar un rato en familia", comentó.

Salen piezas de metal, clavos y fierro del río

Un voluntario del colectivo Volviendo al Río Monclova hizo una prueba para ver qué tan contaminado está el cauce natural, realizando una maniobra de atar un cordón a un imán y arrojarlo al río Monclova de donde salieron piezas de metal, clavos, y polvo de fierro.

Gracias a esta acción se pudo monitorear el fondo del charco San Pedro, de donde desafortunadamente salieron estas piezas.