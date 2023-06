"El Flaco" 13 años recorriendo las calles vendiendo taquitos de olla

Efraín Galván Martínez mejor conocido como "El Héroe del Oriente" y "El Flaco" ha dedicado 13 años de su vida a recorrer las calles del sector Oriente de Monclova para vender tacos de olla, ganándose el cariño de las personas y muchos clientes frecuentes por darles el mejor servicio y producto a pesar de la crisis económica.

Todas las mañanas se prepara junto a su esposa para hacer 9 kilos de tacos, después salir de su domicilio ubicado en la colonia Lupita Murguía y recorrer la Avenida Las Torres hasta llegar a la frutería Pacífico, ubicada frente a la Casa Meced.

Empieza a las 9:00 de la mañana su venta desde la calle 28 hasta la calle 20, dos horas después regresa a la misma ubicación, donde se queda hasta las 3:00 de la tarde aproximadamente.

A pesar de la crisis económica que ha trastocado la mayoría de los sectores en la región centro, Efraín dijo no tener problemas y la mayoría de los días vende toda la mercancía, lo poco que llega a quedarse lo lleva a su casa o a familiares.

Cuenta con 53 años de edad y cuatro hijos de 27, 25, 24 y el más chico tiene 17 años de edad, a quien ha sacado adelante durante 13 años junto a su esposa, quien ahora está enfocada en las labores del hogar.

"Le dije que nos ha ido bien, de aquí sale para lo necesario y ella atiende a los dos muchachos que siguen con nosotros. Por esto agradezco mucho a los clientes que desde años me han comprado, gracias a ellos hemos logrado cosas en nuestra familia y en nuestro hogar".

Debido a las fotos que le tomó una de sus hijas, las cuales se hicieron viral en redes sociales, las personas lo reconocieron como "El Héroe del Oriente" y "El Flaco", por tantos años que los ha alimentado con ricos tacos de olla y que gracias a su calidad y esmero, sigue estando dentro de los favoritos de los monclovenses.

"Siento que la diferencia es que no le cambiamos nada a pesar de la crisis económica y del alza de los materiales, como la lechuga, la papa y la cebolla, la mayoría de los taqueros optaron por meterle repollo, cilantro y zanahoria rallada, y yo no porque cuido a la gente, me mantengo igual porque sé que luego bajará de precio".