El milagro de Belinda

Los médicos recomendaron a una mujer embarazada que se practicara un aborto porque detectaron malformaciones en el feto, Reina Isabel Herrera Ramos era esa mujer, trabajadora en el laboratorio de Altos Hornos de México que siempre se negó a perder a su hija.

Han pasado 7 años desde aquella recomendación de los médicos, esa niña nació y fue llamada Belinda Guadalupe Luna Herrera y desde entonces, ha demostrado que es muy valiente, es una guerrera, su caso es único en el mundo, nació con muchas malformaciones y le han practicado tantas cirugías que incluso su madre ya perdió la cuenta.

Su mamá trabaja en el laboratorio de Altos Hornos de México, químicos, gases, radiación dañaron a Reyna en su embarazo, en ese entonces la empresa se ofreció a ayudarle siempre y cuando no interpusiera una denuncia.

Durante su embarazo no la recibir en el IMSS por la falta de tecnología, antes del nacimiento de Belinda ya sabía que tenía malformaciones, siempre quisieron inducirle un aborto y salvarle la vida a Reyna pero ella se negó.

Buscó más opciones para que su hija pudiera nacer y encontró un especialista, le sacaba líquidos por su malformación en vías urinarias, le fusionaban el estómago con aguja de 15 centímetros atravesaban el estómago del producto, sin lastimar su placenta y así retiraron líquidos cada semana.

Cuando Belinda nació, el cirujano viajó a Estados Unidos a investigar con sus maestros el caso y programó la primera operación, era muy difícil.

Las malformaciones de Belinda son en sus órganos, riñones, intestinos, ano rectal, vaginal, malformación del oído y sordera, también en sus piezas dentales y en la columna.

Esa niña se ha aferrado a la vida, caminó hasta los 2 años de edad pero ahorita ella puede correr y moverse con facilidad como una niña normal, sus daños son principalmente internos, pues tiene incontinencia urinaria y fecal.

En una de esas tantas cirugías tuvo un paro cardiaco y tardó 40 minutos en regresar a la vida, por lo que Reina asegura que su hija es un milagro, porque ha superado todo y le sigue echando muchas ganas, cada semana viajan a Monterrey al Hospital Zambrano para su atención médica y para darle seguimiento a sus padecimientos.

La niña acude a revisión con 9 especialistas, todos ellos ven cada uno de sus padecimientos, incluyendo a su cirujano que es el único que la opera pues como es caso único en el mundo, él conoce como están sus órganos y los ha reconstruido poco a poco.

Belinda está consciente tiene un poco de retraso en cuanto a su aprendizaje en la escuela, pese a que le habían dicho que no iba a nacer, que no iba a caminar y que con las operaciones no quedaría bien, ella sigue de pie.

El problema es que actualmente ha pagado 80 mil pesos del mes de abril a la fecha, ha metido las facturas a nombre de Altos Hornos de México y ellos le regresan el dinero un mes después a lo mucho, pero ahora se han tardado.

"Ya no tengo dinero para continuar con todo lo que tiene mi niña, necesita estudios la próxima semana, más medicamentos, yo compro todo eso y AHMSA me rembolsa, yo hago actividades como rifas, loterías y la gente me ayuda en colectas, eventos con causa, sigo trabajando en AHMSA, trabajo extra para sacar más, a parte vendo productos de belleza para medio completar", comentó Reina.

Los gastos del pasaje son por su parte porque antes de la misma empresa de AHMSA, la llevaban y la esperaban en todas las consultas de la niña, ahorita desde enero ya no la apoyaron porque antes era por medio del doctor Bonilla que desafortunadamente falleció a causa del covid.

"El doctor que ahora está si me ayuda pero antes la niña estaba estable. Ahora todo está empeorando, yo el apoyo que he recibido ha sido por parte del señor Alonso Ancira y pues yo quiero decirle que estoy muy agradecida con todo lo que me han ayudado, pero... mi hija necesita más ayuda y me estoy atreviendo a pedírselo porque no cuento con lo necesario para abarcar esto", comentó.

Dijo que la gente ya no la apoya en sus rifas y lo entiende, no siempre se puede, pero pidió que comprendan su situación y se dé a la niña más apoyo del que necesita, pues ahorita la apoyan para que no se le termine el seguro de gastos médicos, ya solo le quedan 2 millones pero cada cirugía es de medio millón y ya nadie quiere asegurarla.

"He hecho mucho para que mi hija pueda tener una vida normal pero pues todo esto en lugar de avanzar, se está viniendo abajo, no puedo y si yo trabajé en AHMSA fue para darles lo mejor no esperaba que me pasara esto, dañar a mi hija así", comentó.

Las condiciones del laboratorio de AHMSA en cuanto a la extracción de vapores, ácidos, gases no son buenas, pues mencionó que en ese entonces no había equipo de protección ni material de vidrio, todos los que ahí operaban lo hacían sin protección pero a Reyna le afectó en su embarazo.